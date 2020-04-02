В Epic Games Store можно бесплатно получить симулятор курьера

Раздача игры Totally Reliable Delivery Service продлится до 8 апреля.

В магазине цифровой дистрибуции Epic Games Store стартовала раздача игры Totally Reliable Delivery Service. Получить симулятор курьера бесплатно можно до 8 апреля.

Трейлер Totally Reliable Delivery Service

Что такое Totally Reliable Delivery Service

Totally Reliable Delivery Service – это веселый симулятор курьера, который занимается доставкой грузов в большом открытом городе. По пути к цели игрока ожидает множество забавных ситуаций, а потому способы доставки в игре очень нестандартные. В Totally Reliable Delivery Service непредсказуемая физика, большое количество транспорта и мультиплеер на четырех человек.

Игра вышла 1 апреля 2020 года в Epic Games Store, а также на PS4, Xbox One и на Android.