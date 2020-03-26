Украинский VR-вестерн выйдет 2 апреля для Oculus Quest

Игра Guns’n’Stories: Bulletproof VR уже доступна в Steam, Oculus Store, Viveport и PS Store

Украинский шутер Guns’n’Stories: Bulletproof VR выйдет 2 апреля для автономной гарнитуры виртуальной реальности Oculus Quest.

Об этом сообщили разработчики игры из студии MiroWin.

Что такое Guns’n’Stories: Bulletproof VR

Guns’n’Stories: Bulletproof VR – это история старого ковбоя, который рассказывает своему внуку о лихих перестрелках с бандитами во времена своей молодости. Это яркий и атмосферный шутер с большим арсеналом оружия, разнообразными локациями, хорошим юмором и возможностью уворачиваться от пуль. Игра от украинской студии MiroWin вышла в 2018 году на ПК и PlayStation 4. На площадке Viveport у игры 4,3 балла из 5 возможных, а в Steam – 87% положительных отзывов.

Трейлер Guns’n’Stories: Bulletproof VR

Напомним, в этом месяце студия MiroWin выпустила на ПК свою второю игру – Boiling Steel, научно-фантастический экшн для виртуальной реальности. Сценарий к игре написал один из авторов серии STALKER.