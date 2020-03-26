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В PS Store отдают игру Control со скидкой в 60%

14:31, 26 марта 2020
Игры
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В PS Store отдают Control со скидкой в 60% / store.playstation.com

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Стандартную версию экшена можно приобрести за 719,6 грн. - со скидкой в 60%. 

Control - игра в жанре шутера от третьего лица, разработанная финской компанией Remedy Entertainment и изданная 505 Games. Выход игры состоялся 27 августа 2019 года. 

По сюжету, подпольное агентство в Нью-Йорке вдруг попадает в лапы неземных врагов, а главной героине Джесси Фейден предстоит стать его новым директором и попытаться восстановить порядок. 

Напомним, Британская академия кино и телевизионных искусств объявила номинантов ежегодной премии BAFTA Games Awards. В числе лидеров оказались Death Stranding и Control - обе игры представлены в 11 категориях. 

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