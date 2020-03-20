В Steam стартовала распродажа лауреатов игровых премий IGF и GDC Awards

Большие скидки получили Fallen Order, Disco Elysium и другие игры.

В магазине цифровой дистрибуции Steam стартовала распродажа со скидками на игры, которые становились номинатами и лауреатами премий Independent Games Festival и Game Developers Choice Awards. Акция продлится до 23 марта. УНИАН сделал подборку самых интересных предложений

Самые интересные предложения:

Star Wars Jedi: Fallen Order – 1169 грн (скидка 35%)

Resident Evil 2 – 599 грн (скидка 50%)

Disco Elysium – 359 грн (скидка 25%)

Mutazione – 209 грн (скидка 25%)

A Short Hike – 111 грн (скидка 26%)

Knights And Bikes – 209 грн (скидка 25%)

Heaven's Vault – 230 грн (скидка 30%)

Void Bastards – 253 грн (скидка 33%)

Eastshade – 197 грн (скидка 40%)

Katana ZERO – 153 грн (скидка 33%)

Night Call – 167 грн (скидка 40%)

Elsinore – 167 грн (скидка 40%)

Slay the Spire – 246 грн (скидка 25%)

Eliza – 114 грн (скидка 50%)

С полным списком предложений можно ознакомиться здесь. Однако стоит отметить, что не все номинанты и лауреаты попали под распродажу. Такие игры, как Control, Untitled Goose Game и Death Stranding еще не доступны в Steam.

Напомним, в другом онлайн-магазине – Epic Games Store началась бесплатная раздача приключенческого экшена про хакеров Watch Dogs и уникальной головоломки The Stanley Parable. Обе игры можно получить бесплатно до 26 марта. А в сервисе GOG бесплатно раздают 27 игр.