The Persistence – эксклюзив PlayStation VR выйдет на Xbox One, Switch и ПК

В VR-хоррор можно будет сыграть без шлема виртуальной реальности.

Хоррор The Persistence – эксклюзив для PlayStation VR этим летом выйдет на консоли PS4, Nintendo Switch, Xbox One и ПК.

Об этом разработчики из студии Firesprite Games сообщили в коротком трейлере игры.

Трейлер The Persistence

О чем The Persistence

The Persistence – это научно-фантастический хоррор с элементами rogue-like и шутера от первого лица. По сюжету космический корабль попал в ловушку черной дыры, весь экипаж мутировал и превратился в ужасающих созданий, жаждущих крови. Игроку нужно выжить, спасти корабль и попасть обратно на Землю. Игра вышла в 2018 году только для гарнитуры виртуальной реальности PlayStation VR.

Студия Firesprite Games сообщила, что на других платформах в The Persistence можно будет сыграть без шлемов виртуальной реальности. Для этого в хоррор добавили поддержку плоских экранов, улучшили окружение и эффекты постобработки, а также переработали интерфейс и управление.

Те же игроки, кто приобрел VR-версию The Persistence получат новые функции в бесплатном обновлении для PS4.

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