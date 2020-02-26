Авторы Bayonetta показали трейлер своей новой игры – Project G.G. (видео)
17:59, 26 февраля 2020Игры
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Экшн от PlatinumGames расскажет о супергерое, который увеличивается в размерах и борется с огромными монстрами.
Project G.G. / скриншот из трейлера
Студия PlatinumGames презентовала трейлер своей новой игры. Это супергеройский экшн под рабочим названием Project G.G.
Трейлер Project G.G.
В Project G.G. игрокам предстоит взять на себя роль супергероя, который может увеличиваться в размерах, чтобы сражаться с огромными монстрами.
Разработкой проекта руководит японский геймдизайнер Хидэки Камия, работавший ранее над такими играми, как Bayonetta, Resident Evil 2 и Devil May Cry.
В интервью еженедельнику Famitsu, Хидэки Камия заявил, что Project G.G. станет заключительной в его так называемой супергеройской трилогии, которую начали игры Viewtiful Joe и The Wonderful 101.
На данный момент игра находится на ранней стадии разработки и ее созданием занимаются всего 15 человек. Но в студии планируют увеличить штат до 100 сотрудников.
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