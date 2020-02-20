Игра Desperados 3 выйдет летом 2020 года
10:19, 20 февраля 2020Игры
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Компания THQ Nordic поделилась новым геймплейным роликом.
Desperados 3 выйдет летом 2020 года / desperadosgame.com
Тактический стелс-вестерн Desperados 3 выйдет летом 2020 года.
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Об этом в описании нового трейлера сообщила компания THQ Nordic.
В новом видео представлен Док Маккой, охотник за головами из прошлых частей серии. Маккой может лечить раненных союзников, отравлять противников и метко стрелять.
Игра выйдет на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.
Desperados - это серия стелс-игр, действие которых разворачивается в сеттинге вестерна. В серию входят три игры: Desperados: Wanted Dead or Alive (2001), Desperados 2: Cooper's Revenge (2006) и Helldorado (2007).
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