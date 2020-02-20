Игра Desperados 3 выйдет летом 2020 года

Компания THQ Nordic поделилась новым геймплейным роликом.

Тактический стелс-вестерн Desperados 3 выйдет летом 2020 года.

Читайте такжеАктер Том Холланд рассказал новые подробности о фильме по серии игр Uncharted

Об этом в описании нового трейлера сообщила компания THQ Nordic.

В новом видео представлен Док Маккой, охотник за головами из прошлых частей серии. Маккой может лечить раненных союзников, отравлять противников и метко стрелять.

Игра выйдет на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

Desperados - это серия стелс-игр, действие которых разворачивается в сеттинге вестерна. В серию входят три игры: Desperados: Wanted Dead or Alive (2001), Desperados 2: Cooper's Revenge (2006) и Helldorado (2007).

Напомним, релиз "королевской битвы" Warzone в игре Call of Duty: Modern Warfare состоится в начале марта 2020 года.