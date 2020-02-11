Для Metro Exodus вышло дополнение "История Сэма" (видео)

По случаю выхода последнего DLC разработчики выпустили трейлер.

Сегодня вышло последнее сюжетное DLC к украинской игре Metro Exodus. Дополнение под названием "История Сэма" уже доступно пользователям на PS4, Xbox One, ПК и Google Stadia. А вот в Steam игра вместе с двумя дополнениями ("Два полковника" и "История Сэма") выйдет 15 февраля.

По случаю выхода "Истории Сэма" разработчики из студии 4A Games выпустили трейлер.

Трейлер дополнения "История Сэма"

В ролике показан разрушенный Владивосток, а также геймплей – в частности, исследование локаций, передвижение на лодке и сражения с противниками.

О чем "История Сэма"

"История Сэма" - это последнее дополнение к украинской игре Metro Exodus. Оно рассказывает о бывшем морском пехотинце из охраны американского посольства в Москве, который пытается добраться домой в США. Сэм оставит поезд "Аврора", на котором герои путешествовали по разрушенной России и в поисках пути домой попадет во Владивосток. Тут, чтобы выжить и достичь своей цели Сэму придется применить все свои навыки, так как препятствия на пути окажутся намного сложнее, чем он мог ожидать.

Напомним, Metro Exodus – это третья часть украинского шутера от первого лица основанного на серии романов Дмитрия Глуховского. Действие игры происходит в 2035 году на территории России, которая была разрушена в результате ядерной войны более 20 лет назад. Главный герой Артем, с группой выживших отправляется в путешествие из метрополитена Москвы на модифицированном поезде "Аврора" и едет далеко на восток в поисках нового места для жизни.