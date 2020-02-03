Симулятор бога с магическими барабанами не понравился игрокам

Игра Patapon 2 Remastered получила смешанные отзывы пользователей.

Недавно на Playstation 4 вышла игра Patapon 2 Remastered – обновленная версия двухмерного ритм-платформера в жанре симулятора бога. Игроки остались не очень довольны ремастером. На агрегаторе рецензий Metacritic игра получила 76 баллов от критиков и 6,3 балла от игроков.

Что такое Patapon 2

Patapon 2 – это продолжение двухмерного ритм-платформера в жанре симулятора бога. Игрок в роли божества ведет армию небольшого племени в бой против завоевателей. Управлять армией можно с помощью четырех священных барабанов. Для разных действий племени нужно набивать разный ритм. Всего в игре более 60 ритмов. И чтобы маленькие воины делали все правильно, игроку нужно попадать в такт.

В основном игроки ругают Patapon 2 Remastered за наличие технических ошибок и отсутствие многопользовательского режима.

«Тут потрясающая графика и улучшенные анимации персонажей. Но нет кооператива – ни локального, ни онлайн!», - говорит пользователь под ником SamFred05

«Эта игра никогда не должна была быть выпущена в таком состоянии. Много глюков. Нет оптимизации звукового сопровождения. Не покупайте или верните деньги как можно скорее», - пишет PS4Guru.

«Patapon 2 Remastered заставляет снова и снова влюбляться в этих очаровательных глазастых созданий. Тут уникальный игровой процесс, который по-прежнему затягивает. Но тупой дизайн и напряженные битвы могут отбить желание играть. У Patapon 2 Remastered есть свои недостатки, но это эксцентричная и очаровательная игра, которая в конечном итоге заставит вас танцевать в своем ритме», - пишет издание Push Square.

«Patapon 2 – это классика. И если вы еще не играли в нее, то обязательно сделайте это. И хоть Remastered не выглядит обновленным, он все же умудряется быть полным очарования и вызовов», - пишет портал Video Chums.

Трейлер Patapon 2 Remastered

Напомним, игра Patapon вышла на портативную приставку PSP в 2007 году. На эту же платформу вышли два сиквела. В 2017 году первая часть игры была адаптирована для консоли PS4. С тех пор ходили слухи о выходе ремастер-версии Patapon 2. Однако ее релиз состоялся только 30 января 2020 года.