В Star Wars Battlefront II добавят дроидов из последних «Звездных войн»

Два новых персонажа – BB-8 и BB-9E будут доступны игрокам уже сегодня.

В Star Wars Battlefront II появятся два новых игровых персонажа – это дроиды BB-8 и BB-9E из последней кинотрилогии «Звездные войны». Соответствующее обновление появится в игре сегодня.

Как сообщили разработчики на официальном форуме Battlefront, дроид BB-8, как и в фильме станет на светлую сторону силы. Он будет помогать в борьбе против имперских штурмовиков. Он движется быстрее большинства персонажей и может быстро захватывать точки. Кроме того, BB-8 способен атаковать противников электрошоком и тросом. Также он может ускорять восстановление способностей союзников и раскрывать местоположение соперников.

У имперского дроида BB-9E будут похожие способности. Он сможет оглушать соперников, выпускать электрический импульс, который будет отталкивать врагов и наносить им урон, а также дроид сможет выпускать дым, который будет раскрывать союзникам местоположение врагов.

Разработчики отметили, что в ближайшем будущем планируют добавить в игру карты и контент, связанный с оригинальной трилогией «Звездные войны».