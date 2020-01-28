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Dying Light: Bad Blood отдают бесплатно

18:46, 28 января 2020
Игры
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Кадр из Dying Light: Bad Blood / store.steampowered.com

Вчера польскому зомби-экшену Dying Light исполнилось 5 лет. В честь этого события разработчики решили бесплатно раздать игрокам Dying Light: Bad Blood – «королевскую битву» по мотивам игры.

Bad Blood получат бесплатно те пользователи, которые уже приобрели лицензионную копию Dying Light.  Чтобы получить Bad Blood, нужно посетить сайт игры и привязать к аккаунту учетную запись платформы, на которой куплена Dying Light — Steam, PS Store или Microsoft Store.

Однако стоит отметить, что сейчас Bad Blood доступен в раннем доступе и только в магазине цифровой дистрибуции Steam.

Напомним, Dying Light – это продолжение action/RPG с видом от первого лица, где игроку предстоит выживать в городе полном зомби. Главная особенность игры – динамическая смена времени суток, когда ночью зомби стают быстрыми и более опасными, чем днем. Передвигаться на местности можно с помощью паркура.  Выход второй части игры был запланирован на весну этого года. Но разработчики недавно сообщили, что Dying Light 2 переносится на неопределенный срок.

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