Представлен трейлер шестой главы Battlefield V (видео)

Сезон под названием «В джунгли» стартует в игре 6 февраля.

Компания DICE представила трейлер шестой главы шутера Battlefield V — «В джунгли». Обновление появится в игре 6 февраля.

Трейлер Battlefield V «В джунгли»

Глава «В джунгли» отправит игроков на новую карту под названием «Соломоновы острова». Противостояние игроков развернется на просторных пляжах и в густых зарослях. Карта будет доступна в режимах «Прорыв», «Захват», «Отрядный захват» и «Схватка команд».

Вместе с картой игроки получат новое оружие. А именно:

Винтовка M2 Carbine;

Ручной пулемет Type 11;

Ружье Model 37;

Базука M1A1;

Ударная мина.

Первым элитным бойцом главы станет Мисаки из японского спецназа — ее можно будет открыть за достижение 40 ранга. Позже разработчики добавят еще двоих бойцов.

О чем Battlefield V

Battlefield V – это мультиплатформенная компьютерная игра в жанре шутера от первого лица. Сюжет Battlefield V разбит на небольшие главы, которые рассказывают истории о простых людях, попавших в суровые бои Второй Мировой войны. Мультиплеер поддерживает до 64 игроков. В игре представлены несколько новых многопользовательских режимов, в том числе «непрерывный» режим кампании Tides of War, Firestorm и Grand Operations. Режим Grand Operations - это расширение режима «Операции», введенного в предыдущей игре серии. В этом режиме основное внимание уделяется матчам, которые проходят через несколько этапов, для имитации кампании реальной войны. Геймплей Battlefield V сосредоточен на командном взаимодействии игроков.