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Представлен трейлер шестой главы Battlefield V (видео)

17:52, 28 января 2020
Игры
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Элитного бойца японского спецназа Мисаки дадут за достижение 40 ранга / forums.battlefield.com

Трейлер Battlefield V «В джунгли»

Глава «В джунгли» отправит игроков на новую карту под названием «Соломоновы острова». Противостояние игроков развернется на просторных пляжах и в густых зарослях. Карта будет доступна в режимах «Прорыв», «Захват», «Отрядный захват» и «Схватка команд».

Вместе с картой игроки получат новое оружие. А именно:

  • Винтовка M2 Carbine;
  • Ручной пулемет Type 11;
  • Ружье Model 37;
  • Базука M1A1;
  • Ударная мина.

Первым элитным бойцом главы станет Мисаки из японского спецназа — ее можно будет открыть за достижение 40 ранга. Позже разработчики добавят еще двоих бойцов.

О чем Battlefield V

Battlefield V – это мультиплатформенная компьютерная игра в жанре шутера от первого лица. Сюжет Battlefield V разбит на небольшие главы, которые рассказывают истории о простых людях, попавших в суровые бои Второй Мировой войны. Мультиплеер поддерживает до 64 игроков. В игре представлены несколько новых многопользовательских режимов, в том числе «непрерывный» режим кампании Tides of War, Firestorm и Grand Operations. Режим Grand Operations - это расширение режима «Операции», введенного в предыдущей игре серии. В этом режиме основное внимание уделяется матчам, которые проходят через несколько этапов, для имитации кампании реальной войны. Геймплей Battlefield V сосредоточен на командном взаимодействии игроков.

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