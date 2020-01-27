Уникальная ритм-игра Patapon 2 Remastered выйдет на PS4 в этом месяце

Релиз второй части Patapon состоится 30 января.

Ремастер игры Patapon 2 выйдет на консоль PS4 уже в этом месяце – 30 января. Об этом сообщила компания Playstation.

Тизер Patapon 2 Remastered

Что такое Patapon 2

Patapon 2 – это продолжение двухмерного ритм-платформера в жанре симулятора бога. Игрок в роли божества ведет армию небольшого племени в бой против завоевателей. Управлять армией можно с помощью четырех священных барабанов. Для разных действий племени нужно набивать разный ритм. Всего в игре более 60 ритмов. И чтобы маленькие воины делали все правильно, игроку нужно попадать в такт.

Напомним, игра Patapon вышла на портативную приставку PSP в 2007 году. На эту же платформу вышли два сиквела. В 2017 году первая часть игры была адаптирована для консоли PS4. С тех пор ходили слухи о выходе ремастер-версии Potapon 2. Однако Sony до недавнего времени не предоставляла никакой информации относительно релиза.