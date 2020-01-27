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Уникальная ритм-игра Patapon 2 Remastered выйдет на PS4 в этом месяце

18:12, 27 января 2020
Игры
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Племя, которым управляет игрок с помощью священных барабанов / playstation.com

Тизер Patapon 2 Remastered

Что такое Patapon 2

Patapon 2 – это продолжение двухмерного ритм-платформера в жанре симулятора бога. Игрок в роли божества ведет армию небольшого племени в бой против завоевателей. Управлять армией можно с помощью четырех священных барабанов. Для разных действий племени нужно набивать разный ритм. Всего в игре более 60 ритмов. И чтобы маленькие воины делали все правильно, игроку нужно попадать в такт.

Напомним, игра Patapon вышла на портативную приставку PSP в 2007 году. На эту же платформу вышли два сиквела. В 2017 году первая часть игры была адаптирована для консоли PS4. С тех пор ходили слухи о выходе ремастер-версии Potapon 2. Однако Sony до недавнего времени не предоставляла никакой информации относительно релиза.

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