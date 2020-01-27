Владельцы PS4 получат уникальное дополнение для Batman: Arkham Knight

Новый облик для Бэтмена станет доступен игрокам 28 января.

Завтра, 28 января, владельцы игры Batman: Arkham Knight получат облик для Бэтмена, изображающий его костюм из комикса «Земля 2». Новый скин станет доступен только пользователям консоли PS4. Об этом разработчики, студия Rocksteady сообщили на своей странице в Twitter.

Как отметил портал Kotaku, изначально этот облик получили исключительно посетители стенда Playstation на E3 в 2015 году. Спустя год его раздавали в рамках промо-акции напитка Mountain Dew. В прошлом году его включили в сборник Batman: Arkham Collection, куда вошли все игры этой серии, включая Origins, которую создавала студия WB Games Montreal, а также несколько спин-оффов для мобильных устройств и шлемов виртуальной реальности.

Напомним, Batman: Arkham Knight вышла в 2015 году на PS4, Xbox One и ПК. На консолях игру тепло приняли как критики, так и геймеры. А вот версия Arkham Knight для ПК получила много негативных отзывов в основном благодаря плохой оптимизации игры. Это стало причиной того, что разработчикам пришлось на несколько месяцев приостановить продажи игры в Steam, чтобы исправить ошибки.