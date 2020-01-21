Авторы Star Citizen требуют от студии Crytek 500 тысяч долларов

Разработчики хотят заставить студии прекратить судебное разбирательство.

Студия Cloud Imperium Games, которая занимается разработкой космического симулятора Star Citizen потребовала от компании Crytek 500 тысяч долларов в качестве компенсации судебных издержек.

Как сообщает портал Eurogamer, на таких условиях разработчики готовы прекратить судебное разбирательство, начатое по иску студии Crytek, которая обратилась в суд в связи с использованием Cloud Imperium Games движка CryEngine 3 без лицензии.

Конфликт между студиями разгорелся еще три года назад. Компания Crytek предоставила разработчикам Star Citizen свой движок CryEngine. По условиям договора, лицензия должна оформляться для каждой игры, однако разработчики использовали его и для Star Citizen, и для Squadron 42 – сюжетного дополнения. В Crytek уверены, что это две отдельные игры, а значит условия договора нарушены. Однако Cloud Imperium Games уверяет, что Squadron 42 – это всего лишь сюжетный режим игры Star Citizen.

Трейлер Squadron 42

В начале этого года Crytek попросила суд отложить рассмотрение иска к студии Cloud Imperium Games до 13 октября 2020 года. Вероятнее всего, компания не готова начинать процесс, пока разработка Squadron 42 не завершится. При этом Crytek оставила за собой право отозвать иск и подать его заново позже. Авторы Star Citizen считают иск безосновательным и поэтому теперь требуют, чтобы Crytek компенсировала им все финансовые издержки, связанные с этим делом.

О чем Star Citizen

Star Citizen – это космический симулятор, который начали создавать еще в 2012 году. Стоимость его разработки превысила уже $218 млн. Большую часть этих средств было собрано с помощью краудфандинга. В игре будет как многопользовательская составляющая, так и сюжетный режим, в котором появятся такие актеры, как Марк Хэмилл («Звездные войны»), Гэри Олдман («Пятый элемент»), Марк Стронг («Kingsman: Секретная служба») и Генри Кавилл («Ведьмак»). Игра расскажет о далеком будущем, где человечество заселило множество планет в пределах известной галактики. По мере исследования новых регионов люди встретили другие цивилизации, с некоторыми из которых удалось наладить торговые и дипломатические отношения, с другими же отношения ограничились боевыми столкновениями. Большая часть человечества собрана под знаменами Объединенной Земной Империи, которая к моменту начала игры стоит на пороге распада на две части — с центрами на планетах Земля и Терра.