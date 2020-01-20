Релиз Dying Light 2 перенесли

Изначально выход игры был запланирован на весну 2020 года.

Выход игры Dying Light 2 перенесли на неопределенный срок. Об этом в своем аккаунте в Twitter сообщили разработчики – польская студия Techland.

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Разработчики принесли фанатам свои извинения и объяснили, почему вынуждены были отложить релиз. «Мы ориентировались на то, что выпустим Dying Light 2 весной 2020 года, но, к сожалению, нам нужно больше времени, чтобы осуществить задуманное. Мы поделимся с вами новыми подробностями в ближайшие месяцы — как только у нас самих будет больше информации. Мы просим прощения за плохие новости. Сейчас наш приоритет — выпустить игру, которая соответствует и нашим высоким стандартам, и ожиданиям поклонников», – написал в сообщении генеральный директор Techland Павел Мархевка.

Трейлер Dying Light 2

Напомним, Dying Light – это продолжение action/RPG с видом от первого лица, где игроку предстоит выживать в городе полном зомби. Главная особенность игры – динамическая смена времени суток, когда ночью зомби стают быстрыми и более опасными, чем днем. Передвигаться на местности можно с помощью паркура. Dying Light 2 анонсировали на выставке E3 2018. Разработчики заявляли, что в игре будет нелинейное повествование и система выбора. А события будут происходить на карте, превосходящей оригинал по размерам в четыре раза.