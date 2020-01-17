В сети появились новые изображения Playstation 5

Инсайдер сам сомневается в подлинности фотографий.

В сети появились новые фото и схемы консоли Playstation 5. Соответствующие изображения на своей странице в Twitter опубликовал один из ведущих подкаста Digital Invaders.

Также, пользователь опубликовал фото, на котором изображен якобы DevKit консоли Playstation 5.

В подлинности изображений сомневается и сам автор. «Мне говорят, что это не финальный рендер или вовсе фейковый. Так что давайте дружно посмеемся и подождем, пока он не окажется настоящим», - написал автор.

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Напомним, Sony еще не презентовала широкой публике дизайн консоли Playstation 5. Так как компания отказалась принимать участие в выставке E3 2020, то ожидается, что она покажет свою новую приставку на мероприятии под названием Playstation Experience 2020. Оно стартовало в Нью-Йорке 14 января и закончится 16 февраля. Именно на таком мероприятии, в свое время была показана Playstation 4.