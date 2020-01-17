A Plague Tale: Innocence станет доступна подписчикам сервиса Xbox Game Pass

В библиотеку Xbox Game Pass для ПК также попадут Children of Morta и Gris.

В ближайшее время библиотеку сервиса Xbox Game Pass для ПК пополнят три игры: A Plague Tale: Innocence, Children of Morta и Gris. Об этом на своем сайте сообщила компания Microsoft.

Трейлер A Plague Tale: Innocence

A Plague Tale: Innocence — это игра в жанре приключенческого стелс-экшена, события которой разворачиваются в средневековой Франции. В стране, в которой идет война и бушует эпидемия чумы 15-летняя Амиция с младшим братом Гуго пытаются скрыться от инквизиции. На агрегаторе рецензий Metacritic игра получила 83 балла от критиков и 8.4 от игроков.

Трейлер Children of Morta

Children of Morta — это action/RPG с элементами rogue-like. Сюжет игры рассказывает историю семьи Бергсон, которая защищает гору Морта от наступления Скверны. На Metacritic у версии игры для Xbox One - 77 баллов от критиков и 7.8 от игроков.

Трейлер Gris

Gris – это платформер от испанской инди-студии Nomada. Игра рассказывает о наивной девочке, которая заперлась в собственном мире, пережив боль в реальности. На Metacritic у Gris 83 балла. В основном игру хвалят за продуманный и тщательно анимированный мир, головоломки, саундтрек и повествование.

Точной даты, когда новые игры пополнят библиотеку Xbox Game Pass для ПК компания Microsoft не назвала.