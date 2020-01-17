Разработчики показали тизер Baldur's Gate 3 (видео)

Больше подробностей о продолжении культовой игры расскажут 27 февраля.

Студия Larian представила тизер игры Baldur's Gate 3. Соответствующее видео разработчики опубликовали в Twitter.

Короткий ролик начинается фразой о том, что многое успело произойти с тех пор, как игроки посещали мир Baldur's Gate. Дальше в видео был продемонстрирован процесс захвата движений, съемок локаций, а также записи музыки и голосов.

Закончился ролик датой – 27 февраля 2020 года, с подписью: «Что-то назревает». Вероятно, именно в этот день разработчики раскроют больше подробностей о новой игре.

Напомним, продолжение культовой ролевой игры анонсировали в июне 2019 года. По словам создателей, это будет самый масштабный и дорогой проект студии. Действие третьей части развернется через 100 лет после событий оригинальной дилогии. Baldur's Gate 3 выйдет в Steam, GOG и будет доступен пользователям Google Stadia.