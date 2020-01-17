NAVI представили новых спонсоров

Новым партнером киберспортивной организации стала компания Logitech G.

Украинская киберспортивная организация NAVI назвала своего нового спонсора. Им стала швейцарская компания, занимающаяся производством компьютерной периферии и устройств для геймеров – Logitech G. Об этом NAVI сообщила на своем официальном сайте.

«Мы начинаем новое десятилетие нашего клуба с партнерства с настоящим лидером рынка в области игровых девайсов – Logitech G. Круто, что компания, которая будет предоставлять для наших игроков гарнитуру, клавиатуры, мышки и ковры, работает с огромным количеством киберспортсменов и организаций, постоянно опираясь на их фидбек при разработке новых игровых устройств. Это вселяет большой оптимизм в наше, надеюсь, длительное и успешное партнерство», – заявил СЕО NAVI Евгений Золотарев.

Также Золотарев добавил, что еще одним титульным спонсором NAVI стала букмекерская компания 1xBet. Договор о сотрудничестве с ними рассчитан на один год и будет действовать до 31 декабря 2020 года.

Напомним, на днях NAVI прекратила сотрудничество с двумя своими основными спонсорами - букмекерской конторой GG.BET и компанией, которая занимается производством геймерских девайсов – HyperX.