В Shenmue 3 можно будет сыграть за новых героев

Игра получит первое платное дополнение уже 21 января.

Игра японского геймдизайнера Ю Судзуки – Shenmue 3 скоро получит первое платное DLC под названием Battle Rally. Об этом разработчики сообщили на официальной странице игры в Twitter.

Дополнение впервые в истории серии Shenmue позволит пользователям сыграть за новых протагонистов – девушку Вэй Чжень и искателя сокровищ Вун Рена. Также игрокам станет доступна новая активность – забеги, во время которых нужно будет сражаться с противниками.

Первое DLC для Shenmue 3 выйдет 21 января на PS4 и ПК. На данный момент дополнение не продается отдельно. Однако оно входит в состав сезонного абонемента Shenmue 3 - Complete DLC Collection, который обойдется владельцам PS4 в 489 грн, а пользователям Epic Games Store в 146 грн. В обоих онлайн-магазинах на саму игру сейчас действует скидка в 30% - Shenmue 3 в PS Store можно приобрести за 1259 грн, а в EGS – за 514 грн.

О Shenmue

Игровая франшиза Shenmue считается одной из ключевых для консоли Sega Dreamcast, так как она привела к успеху и популярности этой игровой системы. Именно в этой серии впервые появился новый элемент геймплея под названием Quick Time Events — когда на экране высвечиваются определенные клавиши, а игрок должен вовремя на них нажать, чтобы персонаж произвел определенные действия. Первая часть игры вышла в 1999 году, а вторая – в 2001 году. Игра рассказывала историю 18-летнего подростка по имени Ре Хадзуки, чей отец был убит таинственным человеком по имени Лан Ди. На протяжении первых двух игр Ре Хадзуки пытался отыскать убийцу своего отца. Из-за низких продаж второй части сюжет Shenmue остался незавершенным. Фанаты долгие годы просили разработчиков выпустить третью часть, чтобы закончить историю. В 2015 году на краудфандинговой платформе Kickstarter было собрано свыше $6 млн на разработку третьей части игры. Над Shenmue 3 работал создатель первых двух частей – японский геймдизайнер Ю Судзуки.

Трейлер Shenmue 3

Релиз третьей части состоялся в ноябре прошлого года. На агрегаторе рецензий Metacritic игра получила 68 баллов от критиков и 7.9 баллов от пользователей.