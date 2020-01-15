В Overwatch не будут вводить седьмого игрока в команду

Разработчики думают над проблемой долгого поиска матчей.

Разработчики Overwatch не планируют увеличивать состав команды до семи игроков. Об этом на форуме игры сообщил вице-президент Blizzard Entertainment Джефф Каплан.

На форуме игроки обсуждали главную проблему в Overwatch на сегодня, а именно длительное время поиска матча. Одним из вариантов для исправления ситуации было предложено изменить распределение ролей. Вместо двух танков, двух персонажей урона и двух персонажей поддержки (2/2/2) сделать 1/3/2, то есть один танк, три героя урона и два саппорта. Вице-президент Blizzard Джефф Каплан отреагировал на эти сообщения. Он отметил, что такой ход будет сложно осуществить, потому что он повлечет за собой много балансных изменений для большинства персонажей.

В свою очередь фанаты предложили увеличить количество игроков в команде с шести до семи. Эту идею Каплан также отверг. «Если мы увеличим количество игроков в матче, это вызовет значительные технические проблемы (сейчас все оптимизировано под 12 человек). Эксперименты с уменьшением количества пользователей в команде более реалистичны. Дело не в том, что мы не можем расширить команды, а в том, что цена такого решения будет чрезвычайно высокой», - написал вице-президент Blizzard Entertainment.

Тем не менее, из-за жесткого ограничения ролей в Overwatch игроки вынуждены искать матчи по 20 минут, что явно не идет на пользу игре. По словам Каплана, разработчики работают над решением этой проблемы.

Что такое Overwatch

Overwatch – это многопользовательский онлайн-шутер от первого лица, где команды 6 на 6 человек ведут сражения на сложно устроенных картах. В игре существует три класса героев – Танк, Урон и Поддержка, каждый из которых имеет уникальные способности. Всего на данный момент в Overwatch 31 персонаж.