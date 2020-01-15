В PUBG скоро появится новая карта

Новая локация будет в декорациях Ближнего Востока.

В многопользовательском шутере PlayerUnknown’s Battlegrounds скоро появится новая карта под названием «Каракин». Об этом на официальной странице в Twitter сообщили разработчики игры.

Судя по тизеру, новая локация будет выполнена в декорациях Ближнего Востока. Предполагается, что «Каракин» заменит зимнюю карту «Викенди» в шестом сезоне игры. Когда именно новая карта появится в PUBG пока неизвестно. Однако разработчики также выложили ролик, посвященный шестому сезону, который начнется 22 января на ПК и 30 января на консолях.

Трейлер шестого сезона PUBG

Что такое PUBG

PUBG – это многопользовательский шутер в жанре «королевская битва». Игроки начинают матч без снаряжения и в ходе игры должны раздобыть оружие и припасы, чтобы бороться за первое место и стать последним героем, выжившим в битве. Одновременно в одном матче в PUBG может принимать участие до 100 человек. PUBG является одной из самых популярных и быстро продаваемых игр в мире. Только за первые три месяца раннего доступа продажи превзошли отметку в 4 млн копий игры и принесли разработчикам свыше $100 млн.