В Arma 3 можно сыграть бесплатно

Бесплатные выходные продолжаться в игре до 19 января.

Чешская студия Bohemia Interactive объявила о старте бесплатных выходных в их тактическом военном шутере Arma 3. Игра будет доступна пользователям Steam бесплатно до 19 января.

Трейлер Arma 3

Что такое Arma 3

Arma 3 – это тактический военный шутер, действия которого разворачиваются в недалеком будущем, где на фоне экономического кризиса в Западной Европе и противостояния США с Китаем в Тихом океане, набрал силу вымышленный военно-политический союз, известный как CSAT. Кроме сюжетной кампании в игре есть кооперативные миссии. В магазине цифровой дистрибуции Steam у игры более 100 тысяч отзывов, из которых 90% - положительных.

Если Arma 3 понравится, пользователи могут ее приобрести со скидкой 70% - за 239 грн. Такая акция продлится до 20 января. При покупке весь прогресс с бесплатных выходных сохранится.