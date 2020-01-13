Открытый бета-тест по Legends of Runeterra стартует уже в этом месяце

Опробовать карточную игру по вселенной League of Legends можно будет с 24 января.

Открытое бета-тестирование карточной коллекционной игры Legends of Runeterra стартует на ПК 24 января. Об этом сообщили разработчики из студии Riot Games.

По словам авторов игры, все участники бета-теста получат уникального "поро-защитника лунного света". Во время тестирования пользователям будут доступны сражения с друзьями, различные доски и рейтинговый режим, в котором обещают семь различных рангов.

Геймплей Legends of Runeterra

Стоит отметить, что Legends of Runeterra получит полноценную локализацию только с выходом релизной версии игры.

Также разработчики заверили участников раннего доступа, что начиная с 24 января в игре больше не будут сбрасывать прогресс. Релиз Legends of Runeterra состоится на ПК и смартфонах в первой половине 2020 года.