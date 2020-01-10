В Epic Games Store раздают бесплатно нарисованную от руки игру

Получить приключенческий экшн Sundered можно будет до 16 января.

В магазине цифровой дистрибуции Epic Games Store игроки могут получить бесплатно инди-игру Sundered от студии Thunder Lotus Games. Акция продлится до 16 января.

Что такое Sundered

Sundered – это приключенческий экшн, где игрокам предстоит отправиться в мир хаоса и бороться с древними ужасными силами. Особенностью игры является то, что уровни и персонажи в ней нарисованы от руки. Сама же игра выполнена в жанре метроидвании, когда есть большой мир, который можно исследовать, но доступ к некоторым его частям перекрыт дверями или различными барьерами, которые можно будет преодолеть, подобрав в другом месте подходящий инструмент или способность. Сбор этих улучшений также поможет герою побеждать более сложных врагов, находить секретные места и проходы.

Трейлер Sundered

Игра Sundered вышла в 2017 году на ПК и PS4, а позже разработчики портировали игру на консоль Nintendo Switch. На агрегаторе рецензий Metacritic пользователи поставили игре 7,3 балла.

По завершении акции в онлайн-магазине Epic Games Store начнется раздача игры Horace – масштабного приключенческого платформера о маленьком роботе.