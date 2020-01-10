Первый сезон Dota Underlords стартует уже в феврале

До выхода игры из бета-теста разработчики поправят баланс и добавят еще одного лорда.

Бета-тестирование Dota Underlords подходит к концу и первый сезон в игре стартует в конце февраля. Об этом сообщила компания Valve.

Разработчики поблагодарили игроков за поддержку. «Без поддержки и обратной связи от сообщества игра не добралась бы до нынешнего состояния. Мы на финишной прямой, и нам уже не терпится выпустить Dota Underlords 1.0 — и рассказать об игре широкой публике», - отметили Valve.

Трейлер Dota Underlords

Также, в студии добавили, что до завершения бета-теста выйдет патч, который не только исправит ошибки и изменит баланс, но также добавит в игру еще одного лорда. А в остальном, до старта первого сезона команда сосредоточится на боевом пропуске, «Городском рейде», ротации героев и предметов, а также обновлениях интерфейса.

Напомним, Underlords – это игра, основанная на Auto Chess, популярной модификации игры Dota 2 и представляет собой измененную версию шахмат. В одном матче одновременно принимают участие 8 пользователей. Каждый игрок должен выставлять на свою сторону шахматной доски различных героев вселенной Dota 2, каждый из которых обладает собственными характеристиками и способностями. Сражения в игре происходят в формате «1 на 1». Матч продолжается до тех пор, пока останется только один игрок. Dota Underlords вышла в ранний доступ в Steam в июне 2019 года.