Бывший вице-президент Xbox заявил, что купит Playstation 5 вместо консоли от Microsoft.

Майк Ибарра сообщил, что эксклюзивы Xbox он будет проходить на ПК.

Бывший вице-президент игрового подразделения Microsoft Майк Ибарра заявил, что не будет покупать Xbox Series X, а вместо этого возьмет PlayStation 5. Об этом Ибарра написал в Twitter.

На вопрос одного из пользователей: «Что вы купите – Xbox Series X или Playstation 5?», Майк Ибарра ответил: «Я куплю PS5. А в эксклюзивы Xbox буду играть на ПК. Надеюсь, что они все будут доступны на ПК».

Такой ответ бывшего вице-президента Xbox, который проработал в Microsoft 20 лет и участвовал в создании таких игр, как Gears of War и Sunset Overdrive, а также сервисов Xbox Live и Xbox Game Pass, немало удивил пользователей. И раз уж Майк Ибарра в новом поколении предпочитает выбрать Playstation вместо Xbox, то игроки сделали вывод, что именно эксклюзивные игры продают консоли. В результате бывший вице-президент Xbox решил объяснить свою точку зрения.

«С экономической точки зрения, намного выгоднее быть пользователем подписки Game Pass (которую можно приобрести и на ПК), чем покупать новую консоль. Знаю, звучит странно, но это так. У Game Pass очень умная стратегия. И какая разница, на чем ты играешь, если ты играешь в мире Xbox», - пояснил Ибарра.

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Однако пользователи Twitter с ним не согласились и привели в пример PS4 и Nintendo Switch, которые благодаря эксклюзивным играм смогли продать намного больше консолей, а соответственно программного обеспечения и подписок, чем Xbox One.

Напомним, с ноября прошлого года Майк Ибарра работает на должности исполнительного вице-президента компании Blizzard.