В PUBG Mobile пройдет закрытый бета-тест

Игроки уверены, что тестировать будут обновленную карту Эрангель.

Скоро, 15 января, в игре PUBG Mobile пройдет закрытое бета-тестирование, в котором примут участие только 5 тысяч человек. Это первое бета-тестирование с момента официального релиза игры на смартфонах.

Что такое PUBG Mobile

PUBG Mobile – это мобильная версия многопользовательского шутера PlayerUnknown’s Battlegrounds. Игроки начинают матч без снаряжения и в ходе игры должны раздобыть оружие и припасы, чтобы бороться за первое место и стать последним героем, выжившим в битве. Одновременно в одном матче в PUBG может принимать участие до 100 человек. PUBG является одной из самых популярных и быстро продаваемых игр в мире. Только за первые три месяца раннего доступа продажи превзошли отметку в 4 млн копий игры и принесли разработчикам свыше $100 млн.

Как сообщил у себя на сайте стример под ником Mr.Ghost Gaming, во время бета-теста игроки смогут опробовать обновленную версию классической карты Эрангель с новыми зданиями и улучшенными текстурами. О работе над обновлением карты Эрангель стало известно еще в июле 2019 года. Позже разработчики даже выложили ролик, в котором можно увидеть изменения на культовой карте в PUBG Mobile.

Обновленная карта Эрангель