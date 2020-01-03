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GTA 5 добавили в подписку Xbox Game Pass

17:12, 03 января 2020
Игры
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GTA 5 стала доступна по подписке Xbox Game Pass / twitter.com

Стоит отметить, что игра будет доступна по подписке только владельцам консолей Xbox. А вот появится ли GTA 5 в версии Game Pass для ПК – неизвестно.

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Напомним, предыдущая, пятая часть GTA с бюджетом $256 млн вышла осенью 2013 года на консоли PS3 и Xbox 360 и в первый день продаж заработала свыше $800 млн. Спустя год игра добралась до приставок PS4 и Xbox One, а еще через год состоялся ее релиз на ПК. За время с момента выхода GTA 5 заработала $6 млрд, став самой прибыльной развлекательной франшизой в истории.

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