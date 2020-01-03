За прошедший год NAVI заработала более 1,8 миллиона долларов призовых

Украинский киберспортивный клуб вошел в топ-20 самых успешных команд мира.

За прошедший 2019 год все команды украинского киберспортивного клуба Natus Vincere заработали суммарно свыше $1,8 млн призовых. Таким образом организация NAVI, приняв участие в 43 турнирах, заняла 19-е место среди самых финансово успешных команд мира. Соответствующую статистику предоставил портал Esports Earnings.

Согласно приведенной информации, на первом месте оказалась команда OG, которая за год участвовала в 16-ти турнирах и заработала почти $16 млн призовых. На втором месте расположился клуб Team Liquid, который принял участие в 194 турнирах и заработал за год почти $9,5 млн. А третье место заняла команда Lazarus. У нее на счету 74 турнира и более $4 млн призовых.

Напомним, в 2019 году украинский киберспортивный клуб Natus Vincere на своем официальном сайте сообщил о решении отказаться от состава по игре Paladins.