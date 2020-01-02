Разработчики скрывают эту информацию.

Продолжение легендарной украинской игры STALKER 2 будет работать на движке Unreal Engine 4. Информация об этом была опубликована на странице официального сайта Unreal Engine с перечислением игр, которые выйдут на одноименном движке в ближайшие годы.

Первая часть игры и последующие аддоны были созданы на собственном движке разработчиков - X-Ray. Студия GSC Game World никак не подтвердила информацию о смене движка. А позже запись о STALKER 2 пропала с сайта Unreal Engine. Вероятно, создатели игры не хотят раньше времени раскрывать подробности.

Читайте такжеДля украинской игры STALKER выйдет мод, кардинально улучшающий графику

Напомним, ранее сотрудники GSC Game World на конференции Games Gathering 2019 в Киеве заверили, что в игре STALKER 2 не будет лут-боксов и режима «королевская битва». Также разработчики пообещали сделать в игре поддержку пользовательских модификаций.