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STALKER 2 будет работать на движке Unreal Engine 4

11:52, 02 января 2020
Игры
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STALKER 2 - продолжение легендарной украинской игры / stalker2.com

Продолжение легендарной украинской игры STALKER 2 будет работать на движке Unreal Engine 4. Информация об этом была опубликована на странице официального сайта Unreal Engine с перечислением игр, которые выйдут на одноименном движке в ближайшие годы.

Информация о движке STALKER 2 была опубликована на сайте Unreal Engine / unrealengine.com

Первая часть игры и последующие аддоны были созданы на собственном движке разработчиков - X-Ray. Студия GSC Game World никак не подтвердила информацию о смене движка. А позже запись о STALKER 2 пропала с сайта Unreal Engine. Вероятно, создатели игры не хотят раньше времени раскрывать подробности.

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Напомним, ранее сотрудники GSC Game World на конференции Games Gathering 2019 в Киеве заверили, что в игре STALKER 2 не будет лут-боксов и режима «королевская битва». Также разработчики пообещали сделать в игре поддержку пользовательских модификаций.

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