В магазине цифровой дистрибуции Epic Games Store появились купоны

Компания пообещала в скором времени добавить отзывы критиков и список желаемого.

В магазине цифровой дистрибуции Epic Games Store, главном конкуренте сервиса Steam, произошло крупное обновление. Об этом, а также о будущих изменениях рассказала компания Epic Games.

С обновлением в Epic Games Store появились купоны. Они будут доступны пользователям в рамках специальных мероприятий в магазине. С помощью этих купонов игроки смогут зарабатывать до 250 грн на будущих покупках. О способах их получения компания будет сообщать отдельно.

Также разработчики оптимизировали производительность главной страницы магазина и сделали сетку библиотеки более плотной для того, чтобы пользователь мог видеть больше игр одновременно.

В Epic Games также заявили, что собираются добавить в свой сервис отзывы критиков, которые будут отображаться на страницах игр. На данный момент эта опция находится на этапе тестирования. Еще одним планом на будущее стала функция «список желаемого». Разработчики отметили, что с ее реализацией возникли трудности, но заверили, что работа в этом направлении ведется.