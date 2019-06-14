Садовый отреагировал на заявление "Голоса" об отсутствии договоренности по мажоритарщикам

Лидер "Самопомочи" утверждает, что Вакарчук накануне сам предложил ему встретиться и обсудить "тему непротивостояния по мажоритарным округам".

Мэр Львова, глава партии "Самопомич" Андрей Садовый уверяет, что лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предлагал ему обсудить тему непротивостояния на мажоритарных округах.

Об этом Садовый заявил на своей странице в Facebook, комментируя заявление партии "Голос" об отсутствии договоренностей с "Самопомиччю".

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Он утверждает, что 13 июня Вакарчук звонил ему после ток-шоу "Право на власть" и предлагал встретиться.

"Предложил встретиться, чтобы обсудить тему непротивостояния по мажоритарным округам. Договорились на вторник-среду во Львове, когда Славик будет с концертом", - отметил руководитель "Самопомочи".

По словам Садового, еще раньше он "предложил проукраинским неолигархического партиям согласовать по крайней мере мажоритарщиков".

"Не дожидаясь наших договоренностей наверху, наши активисты на местах уже кое-где начали действовать совместно, как например в Ровно. А сегодня вот такое. Святослав, если у вас там украли доступ к партийному Facebook то моргни", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, ранее Садовый заявил, что договорился в ближайшие дни встретиться с лидером партии "Голос" Святославом Вакарчуком, чтобы согласовать общих кандидатов в округах на выборах в Верховную Раду.

Впоследствии в партии "Голос" опровергли информацию о договоренности с лидером партии "Самопомич" Андреем Садовым относительно согласования общих кандидатов в округах на выборах в Верховную Раду.