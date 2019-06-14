В "Голосе" опровергли информацию о договоренности с Садовым относительно мажоритарщиков

Ранее Садовый заявил, что договорился встретиться с Вакарчуком, чтобы согласовать общих кандидатов в округах на выборах в Раду.

В партии Святослава Вакарчука «Голос» опровергли информацию о договоренности с лидером партии "Самопомощь" Андреем Садовым относительно согласования общих кандидатов в округах на выборах в Верховную Раду, которые пройдут 21 июля.

Соответствующее сообщение размещено в Twitter-аккаунте партии «Голос».

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«Информация о якобы каких-то договоренностях между нашими партиями, которую настойчиво озвучивает Андрей Садовый через контролируемые им медиа, не соответствует действительности», - говорится в сообщении.

В эфире программы «Право на власть» на 1+1 Святослав Вакарчук призвал Садового «отойти в сторону» и дать шанс новым людям.

«При всем уважении вы уже тоже пять лет в парламенте были и напобеждали. Вы, как политическая сила. Пожалуйста, немножко отойдите в сторону и дайте новым людям поработать», - заявил Вакарчук.

Как сообщал УНИАН, ранее Садовый заявил, что договорился в ближайшие дни встретиться с лидером партии "Голос" Святославом Вакарчуком, чтобы согласовать общих кандидатов в округах на выборах в Верховную Раду.