Аварийность и смертность на дорогах Украины остается острой проблемой, преимущественно по причине низкого уровня безопасности дорог, это приводит к огромным физическим и моральным страданиям общества, экономическим потерям из-за травмирования и гибели трудоспособного населения.

Об этом сообщил Юрий Корявченков, народный депутат Верховной рады Украины IX созыва, Глава подкомитета по вопросам автомобильных дорог и дорожного хозяйства.

"Научно доказано, что 95% ДТП можно предотвратить. То есть все дорожные аварии не являются стихийным бедствием, они поддаются научному анализу, который может выявить именно причины, факторы и обстоятельства, как каждого частного случая ДТП, так и крупных аварий, на уровне города, области или страны", - отметил депутат.

Он считает, что государственная политика Украины по безопасности дорожного движения в ее нынешнем состоянии нуждается в реформировании, как минимум в трех фундаментальных направлениях:

Улучшить выполнение обязательств государства перед обществом в сфере безопасности дорожного движения. В частности, относительно безопасных дорог, безопасных транспортных средств, безопасного поведения водителей и пассажиров, а также в сфере предоставления экстренной медицинской помощи при ДТП. Улучшить Государственную систему управления, исполнения и контроля, в ней должны присутствовать институциональная ответственность и координация действий различных органов. Анализ существующих и осовременивание приоритетов государственных целей и действий в сфере безопасности дорожного движения, внедрение системы мониторинга и оценки эффективности определенных мероприятий.

Сегодня Комитет по транспорту и инфраструктуре работает над усовершенствованием украинского законодательства, как в сфере безопасности, так и в сфере электрического персонального транспорта. Например, рекомендует Верховной Раде Украины вернуть законопроекты по законодательному нормированию дорожного движения электросамокатов, сигвеев, сегвилов, гироскутеров, а также закрепление прав, обязанностей и ответственности лиц, ими управляющих, на доработку (использовать технически исправные транспортные средства, не перевозить пассажиров, установить размеры штрафов и т.п.).