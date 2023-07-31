С августа этого года для оплаты мобильных услуг наличными украинцы должны иметь при себе мобильные телефоны и находиться в зоне стабильного покрытия сети.

Национальный банк Украины (НБУ) с 1 августа меняет порядок проведения платежных операций с наличными на платежных устройствах.

Как сообщает пресс-служба Vodafone, обновленный порядок предусматривает обязательную идентификацию плательщика при пополнении мобильного счета. Идентификация будет проводиться путем отправки на введенный плательщиком номер мобильного телефона одноразового пароля или переданного пароля с помощью телефонного звонка, который плательщик вводит на экране платежного устройства.

"Поэтому, с августа этого года для оплаты мобильных услуг наличными с помощью платежных устройств плательщики должны иметь при себе мобильные телефоны и находиться в зоне стабильного покрытия сети", - говорится в сообщении.

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Кроме того, в компании "Киевстар" предоставили инструкцию, как абонентам необходимо будет пройти дополнительный этап идентификации.

Что надо будет сделать:

До внесения средств нужно ввести свой номер телефона, на который придет входящий вызов (в случае, если вызов не поступает, можно заказать отправку SMS-сообщения);

Для подтверждения операции необходимо ввести последние четыре цифры номера, с которого поступает вызов (трубку брать не нужно) или же код из SMS или сообщения в мессенджере.

После этого можно вносить необходимую сумму в платежный терминал.

При пополнении счета другого лица необходимо:

Ввести номер телефона абонента, который желаете пополнить;

При запросе на идентификацию - ввести свой номер, на который поступит звонок, SMS или сообщение в мессенджере;

Ввести в поле для пароля последние четыре цифры номера, с которого поступает звонок или код из сообщения;

Внести сумму, на которую хотите пополнить счет абонента.

Отмечается, что вышеописанные инструкции актуальны только при пополнении в терминалах фирменных магазинов "Киевстар", для других терминалов процесс может отличаться - необходимо действовать согласно указаниям на экране.

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Как сообщал УНИАН, с 1 августа НБУ усиливает контроль за внесением наличных на карту. Теперь при пополнении карты через терминал после внесения денег плательщику нужно будет ввести свой номер телефона, а потом подтвердить операцию одноразовым SMS. Только после этого деньги будут начислены на счет. Поэтому для пополнения карты нужно будет брать с собой телефон.

Целью этих нововведений является борьба с незадекларированными доходами граждан. Также номер телефона человека, совершавшего операцию, будет указан на квитанции.

Для других операций через терминал, таких как оплата коммуналки и покупка билетов, подтверждение через SMS не требуется.

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