"Грубые ошибки": председатель Совета НБУ Данилишин подозревает правление регулятора в саботаже

По его словам, снижение учетной ставки на 2. п до 13,5 % - правильный, но запоздалый шаг на пути смягчения монетарной политики.

Грубые ошибки правления НБУ в конце 2018 - начале 2019 годов при установлении учетной ставки на основе ложных прогнозов, возможно, являются признаками направленного торможения ускоренного развития страны.

Об этом написал в Facebook глава Совета НБУ Богдан Данилишин, пишет Экономическая правда.

По его словам, снижение учетной ставки на 2 п. п до 13,5% - правильный, но запоздалый шаг на пути смягчения монетарной политики.

"Запоздалым есть решение о поднятии лимита интервенций на валютном рынке до 50 млн долларов в день. Это надо было делать еще в начале ноября.

В условиях, когда показатель инфляции за последний год составляет 5.1%, наблюдается фактически промышленная дефляция, показатель учетной ставки на уровне 15.5% можно было бы считать саботажем на пути смягчения монетарной политики", - подчеркнул он.

"Нынешняя политика НБУ является ситуативной, не подкрепленной реальными научными обоснованиями, направленная на увеличение зависимости от внешнего финансирования и делает Украину уязвимой к экстраординарным событиям вроде кризисов 1998 и 2008 годов", - добавил Данилишин.

Он подчеркнул, что медленное снижение учетной ставки на фоне низкой инфляции делает невозможным кредитование крупных предприятий в национальной валюте.

"Грубые ошибки правления НБУ в конце прошлого и начале этого года по установлению учетной ставки на основе ложных предположений и прогнозов имеют далеко идущие последствия и возможно, имеют признаки направленного торможения политики ускоренного развития страны. Можно сказать, что восстановление кредитования в 2019 году провалено.

Даже если правление Нацбанка снизило бы учетную ставку на 3% на заседании 12 декабря, это кардинально не переломит ситуацию - начинать снижение ставки нужно было еще весной. В настоящее время реальная ставка для Украины должна составлять до 10% годовых (уровень нейтральной ставки для Украины - 3%), учитывая также нынешний уровень инфляции по индексу потребительских цен", - написал глава Совета НБУ.