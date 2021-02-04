Для полной прозрачности всех процессов и оперативного предоставления необходимой информации, необходимой в рамках расследования уголовных дел о возможной противоправной деятельности должностных лиц ГП «НАЭК «Энергоатом», врио президента Компании Петр Котин принял решение создать постоянную рабочую группу по сотрудничеству с правоохранительными и контролирующими органами.

На нее, в частности, возложены обязанности оперативного сбора запрашиваемой информации, а также координации этой работы между структурными подразделениями государственного предприятия, разъяснения и разного рода содействия в проверках и расследованиях.

На первое заседание членов этой рабочей группы, которое состоится на следующей неделе, планируют пригласить представителей правоохранительных и контролирующих органов, чтобы совместно отработать механизмы дальнейшего взаимодействия и сотрудничества.

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Автор: УНИАН