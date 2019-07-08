Эксперт назвал реформу рынка электроэнергии самой масштабной за годы независимости

Эксперт констатировал, что украинская энергетика перешла к рыночным отношениям почти филигранно, в чем есть большая заслуга отечественных энергетиков.

Реформа энергорынка - самая масштабная из всех реформ в экономике за годы независимости.

Об этом написал Председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи Иван Плачков в своем блоге для «Левого берега», анализируя запуск нового рынка электроэнергии с 1 июля.

«Скептицизм относительно профессионализма реформаторов, боязнь возможных непрогнозируемых тарифных всплесков, наконец, тотальное разочарование не трансформировались и рынок заработал. Коллапс в первую, самую сложную декаду, тоже не состоялся. Зато, реформа рынка электроэнергии в Украине по своим масштабам, по моему видению, превзошла все реформы в экономическом секторе страны за годы независимости», - написал Плачков.

Эксперт констатировал, что украинская энергетика перешла к рыночным отношениям почти филигранно, в чем большая заслуга отечественных энергетиков.

«Сегодня можно констатировать факт, что в Украине создана работающая биржа электроэнергии. А это является бесспорным доказательством перевода украинской электроэнергетики на рельсы рыночных отношений! Электроэнергетический комплекс Украины перешел на современный, максимально объективный уровень взаимоотношений на рынке электроэнергии, что отвечает высоким мировым стандартам», - подчеркнул Плачков.

Он также не исключил, что со временем могут проявиться некоторые недостатки функционирования нового рынка, но выразил уверенность в способности специалистов их преодолеть.

«Некоторые недостатки, откровенное противостояние, которые могут проявиться со временем на рынке электроэнергии, не должны стать факторами прекращения реформ в электроэнергетике. Накопленный за последние годы профессиональный опыт дает уверенность - барьеры будут преодолены. Ключ к тому, что так и произойдет, лежит в плоскости профессионального понимания, что другого пути у Украины нет - доказано опытом других успешных стран», - прогнозирует Плачков.

Напомним, 1 июля заработал новый рынок электроэнергии, в соответствии с принятым в 2017 году Верховной Радой Законом Украины «О рынке электрической энергии». Согласно закону, новая модель предусматривает введение таких сегментов как рынок двусторонних договоров, рынок «на сутки вперед», внутрисуточный рынок, балансирующий рынок. Запуск нового рынка электроэнергии - это обязательства Украины в рамках имплементации Третьего энергопакета ЕС.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства 5 июля заявил, что новый рынок электроэнергии функционирует успешно, и цена на электроэнергию не выросла. А также подчеркнул, что энергорынок с 1 июля работает в пределах тех предохранителей и ценовых ограничений, которые были созданы решениями правительства и отраслевого регулятора.