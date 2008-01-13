Две знаменитые блондинки почти одновременно стали мамами (фото)

Знаменитая певица Кристина Агилера и светская львица Николь Ричи стали матерями с разницей в один час. Роды у знаменитостей принимали в одной и той же больнице, медицинском центре Cedars Сначала Ричи родила девочку, а примерно час спустя у Агилеры появился мальчик, сообщает Сегодня со ссылкой на AFP.

Дочь Ричи назвали Харлоу Уинтер Кейт.

Какое имя дали сыну Агилера и ее супруг Джордан Брэтмен, не сообщается.

Агилера официально сообщила о том, что ждет ребенка, только в начале ноября прошлого года, хотя к тому моменту таблоиды писали об этом уже несколько месяцев. Певица снялась обнаженной для январского номера журнала Marie Claire, в котором рассказывает, что беременность стала неожиданностью для нее самой и ее супруга Джордана Брэтмена.

Ричи объявила о своей беременности в июле 2007 года, когда ей грозило тюремное заключение за вождение в нетрезвом состоянии. Судья приговорил ее к четырем дням тюрьмы, но она провела за решеткой всего 82 минуты. В одном из интервью девушка призналась, что беременность заставила ее повзрослеть.

Фото АР