Опозорившийся МИД РФ попытался объяснить почтовую ошибку, обвинив японскую газету в присвоении "чужого письма"

"К нам регулярно обращаются либо журналисты, либо общественные организации с просьбой высказать мнение о каких-либо иностранных СМИ, которые аккредитованы в Москве… К нам около месяца назад было обращение относительно возможности сотрудничества с газетой "Санкэй симбун". Мы проанализировали материалы этой газеты за последние несколько месяцев и дали сое заключение, которое формулировалось таким образом: так как большинство материалов носит откровенно ангажированный и критический характер (в контексте искажения фактов), а иногда даже агрессивные материалы у них публикуются, то, мы считаем, нецелесообразным взаимодействием с этой газетой", - цитирует Захарову Дождь.

По ее словам, это "письмо не принадлежало газете, это не письмо, которое предназначалось им. Это чужое письмо. Они посчитали возможным себе присвоить его…".

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Представительница МИД РФ также считает, что, "предав гласности это письмо, газета совершила антипиар в отношении себя".

Как сообщал УНИАН, МИД РФ ошибочно отправило рекомендацию не давать интервью японской газете "Санкэй" в редакцию самой газеты.