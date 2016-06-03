МИД РФ оконфузился, направив рекомендацию не давать интервью японской газете в редакцию самой газеты

Согласно открытому письму в адрес официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованного на сайте газеты "Санкэй", данная рекомендация, по всей видимости, предназначалась одному из российских ведомств, цитирует сообщение редакции журналист Алексей Ковалев.

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"Газета "Санкэй" среди основных печатных изданий Японии занимает особенно крайнюю позицию, являясь националистически направленной. Во многих статьях о России содержится критика, временами нападки, неоднократное искажение реальности, передается негативная точка зрения. Опираясь на антироссийский стиль подачи последнего времени, мы рекомендуем не давать интервью этому изданию", – цитирует редакция газеты электронное письмо МИД РФ, попавшее в редакцию этой самой "националистически направленной" газеты.

Редактор данной газеты, в свою очередь, выразив несогласие с точкой зрения МИД РФ, констатировал: "Министерство иностранных дел, курирующее внешние связи России, великой страны, допускает такие элементарные ошибки, как отправка официального письма не тому адресату. Остается только заключить, что в последнее время государственные учреждения России с таким рвением раболепно следуют за Его Превосходительством Президентом, что утратили хватку в настоящих делах".