В России намерены зарегистрировать товарный знак для мороженого "Замороженный Донбасс".

Об этом УНИАН сообщил президент Первой патентной компании (ППК) Анатолий Аронов.

"Заявитель - девушка, которая живет в Ростовской области на границе РФ и Украины, она занимается мелкой торговлей, подумывает под этим товарным знаком продавать мороженое и напитки", - сказал Аронов.

По его словам, предполагается, что продажи будут осуществляться во временно оккупированном Донбассе, в первую очередь, в Донецке и Луганске.

Аронов не исключил, что часть денег от выручки будет передаваться оккупационным властям для "мирного урегулирования конфликта".

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"Главная задача при реализации этой идеи – объедение людей, а не разобщение", - подчеркнул он.

Кроме этого, он продемонстрировал заявку на регистрацию такого товарного знака, которую подала Мария Колесникова.

Ранее Аронов сообщал, что в России намерены зарегистрировать товарные знаки "Джамала 1944" и "JAMALA 1944" для производства одежды, напитков, туристического агентства по организации экскурсий во временно оккупированный Крым и музыкальных школ.

Кроме этого он сообщил о желании зарегистрировать товарные знаки "Free Савченко" и "Глоток свободы".

Аронов известен в России попытками организовать "Туры в Новороссию", а также инициативами по созданию клуба для бывших заключенных "Владимирский централ" и баров "ДНР" и "ЛНР" - для выходцев из временно оккупированных частей Донбасса.