Туры по оккупированному Крыму: в РФ собрались зарегистрировать товарный знак "Джамала 1944"

Об этом УНИАН сообщил президент российской Первой патентной компании (ППК) Анатолий Аронов.

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"Мы составили заявку на товарный знак нашего клиента – для одежды, головных уборов, напитков, а также для турагентства – организация и проведение туров, а также создание музыкальных школ", - сказал Аронов.

По его словам, "эти ребята хотят открыть маленькое туристическое агентство для работы в Крыму, а также хотят связаться с победителем "Евровидения-2016", чтобы получить разрешение использовать ее имя".

При этом Аронов продемонстрировал соответствующие заявки на государственную регистрацию обозначения в качестве товарного знака, знака обслуживания в РФ - "Джамала 1944" и "JAMALA 1944".

Аронов сообщил, что его клиентом является гражданин Терещенко Борис Викторович.

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По его словам, клиент хочет легально работать на территории РФ и не иметь проблем с российскими правоохранительными органами.

Аронов известен в России попытками организовать "Туры в Новороссию", а также инициативами по созданию клуба для бывших заключенных "Владимирский централ" и баров "ДНР" и "ЛНР" - для выходцев из временно оккупированных частей Донбасса.

Как сообщал УНИАН, 14 мая Джамала победила на "Евровидении-2016" в Стокгольме. Она выступила с песней "1944", в которой рассказывается о трагедии крымскотатарского народа.

Президент Украины Петр Порошенко присвоил певице почетное звание "Народная артистка Украины".