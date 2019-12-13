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Журналистке увеличили нос на фото в паспорте, узнав о ее еврейских корнях (фото)

13:36, 13 декабря 2019
Курьёзы
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Девушка считает, что ей увеличили нос на фото новых документов, когда увидели ее фамилию / rusjev.net

Об этом женщина сообщила в Twitter, передает Русский еврей.

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Девушка считает, что ей увеличили нос на фото новых документов, когда увидели ее фамилию, украшение на шее со Звездой Давида и место работы в израильских изданиях «Исраэль Хайом» и The Jerusalem Post.

Негативные комментарии под заметке журналистка восприняла как оскорбление и ссылку на стереотип о том, что евреи якобы нечестные люди.

rusjev.net

Как сообщал УНИАН, журналист парламентской газеты «Голос Украины» Василий Чепурный сделал заявление расистского характера, назвав президента Владимира Зеленского «евреем-клоуном», а украинского спортсмена, кандидата в народные депутаты Жана Беленюка – «негром».

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Теги: #паспорт#Швеция#антисемитизм