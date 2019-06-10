«Еврей-клоун-президент» и «Беленюк - негр»: журналист парламентской газеты разгневал сеть расистскими высказываниями
Журналист парламентской газеты «Голос України» Василий Чепурной сделал заявление расистского характера, назвав президента Владимира Зеленского «евреем-клоуном», а украинского спортсмена, кандидата в народные депутаты Жана Беленюка – «негром».
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Соответствующий пост журналист опубликовал в своем Facebook, но затем удалил его. Тем не менее, пользователи сделали скриншоты, и обрушились на Чепурного с критикой в комментариях к другим публикациям.
"Эксперименты над украинцами продолжаются. Дали зэка – выбрали президентом. Дали еврея-клоуна – выбрали президентом. Сейчас дают негра в депутаты – точно выберут. (Жан Беленюк – десятый номер партии Зеленского Слуга народа). Может, нам еще транссексуала подсунут или и робота уже? А что: украинцы толерантные – проголосуют!", - заявил Чепурной.
В редакции газеты «Голос України» открестились от заявления своего сотрудника, выпустив соответствующее заявление на своем сайте.
«Газета «Голос України», официальное издание Верховной Рады Украины, никогда не разделяла и не будет разделять позиции по предвзятому отношению к лицам, основанном на расовой, национальной или религиозной принадлежности», – указали в редакции.
Подчеркивается, что Чепурной опубликовал на своей личной странице в Facebook нетерпимую позицию относительно результатов выборов президента и будущих парламентских выборов, которая не имеет ничего общего с редакционной политикой издания. Газета, как подчеркивается, всегда стояла на принципах толерантности и взаимоуважения.
В то же время, в редакции заметили, что не следят за личной жизнью своих сотрудников.
«Несмотря на это, с большим уважением просим прощения за некорректные высказывания В. Чепурного у всех, кого они унизительно затронули. Редакция рассматривает вопрос целесообразности пребывания В. Чепурного на занимаемой должности», - говорится в заявлении.