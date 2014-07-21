Семья десантника, получившая "похоронку" без тела, надеется, что он жив

Об этом говорится в сюжете ТСН.19.30.

Связь с двадцатилетним сыном родители, которые живут в Николаеве, потеряли утром 11-го июля. Несколько дней назад к ним пришла похоронка, и тела парня так и не нашли. В военкомате утверждают, что он сгорел во время обстрела, однако где останки, не говорят.

Читайте такжеТеррористы держат в заложниках около 150 украинцев, 42 из которых военнослужащиеЗато близкие надеются, что Алексей не погиб, ведь по свидетельству однополчан, он вышел из-под огня живым, и исчез. Родители просят о помощи всех неравнодушных, кто хоть что-то знает о судьбе Алексея Волкова.

"Установили списки солдат, которые там были. Нашли раненых, тяжело раненых, контуженных, но среди них не было Волкова Алексея. А если не было, то нам привезли эту "похоронку". Держать "похоронку" в руках, не имея тела, это неправильно, это не вариант", - говорит Руслана Миронюк, мать Алексея Волкова.

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