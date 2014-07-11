Под Зеленопольем продолжается бой, военным нужна срочная помощь

15:10, 11 июля 2014
Политика
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Военнослужащие под Зеленопольем Луганской области продолжают вести бой и нуждаются в срочной помощи.

Под Зеленопольем продолжается бой / УНИАН

Об этом УНИАН сообщила жена офицера 24-й моторизированной бригады (Яворивщина, Львовская обл.).

По ее словам, около 14.00 на телефонную связь с ней вышел муж, выживший во время обстрела. Он рассказал, что обстрел начался в 4.40 утра, что в результате весь лагерь военных разгромлен, убито более 50 человек, более 100 ранено. Также сгорела часть военной техники и боеприпасы.

«На данное время продолжается бой, но им нечем отстреливаться. Помощи у них до сих пор нет», - отметила жена офицера.

Также, ссылаясь на слова мужа, она рассказала, что колонна с ранеными, отправленная из разбитого лагеря, попала под обстрел боевиков, ведет бой, и к ней была направлена уцелевшая техника. В то же время часть колонны вернулась обратно в лагерь.

«Они очень нуждаются в подкреплении и помощи!», - сказала жена офицера, обращаясь к журналистам с просьбой донести эту информацию руководству военной операции и государства.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на пресс-секретаря АТО Селезнева, возле Зеленополья террористы из установок "Град" обстреляли позиции сил Антитеррористической операции.

«Подтверждаю эти события, но пока никаких деталей сказать не могу, количество жертв уточняется», - сказал Селезнев.

В то же время активист Майдана Владимир Парасюк написал в соцсети: «Только что сообщили очень неприятную новость. Сегодня в 5 часов утру возле с.Зеленополье Луганской обл. российские боевики из установки "Град" обстреляли наших ребят из 24 моторизированной бригады (Яворивщина, Львовская обл.) Большое количество раненых и убитых. Связи нет, все сгорело. Подмога не приходит».

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По словам Парасюка, по неофициальным данным, количество погибших наших военнослужащих - около 30 человек и более 100 раненых.

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В свою очередь, советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк на пресс-конференции заявил, что пока точно не известно, сколько украинских военнослужащих погибло под Зеленопольем. По его словам, пока есть информация об около 30 погибших, но их может быть больше.

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