Капитан Владимир Андрейчук получил очередное признание на Чемпионате мира по гиревому спорту

Участие в этих соревнованиях приняли двести спортсменов из 22 стран мира. Три дня шла бескомпромиссная борьба за медали, на помостах царила жесткая конкуренция, благодаря которой спортсмены ставили новые мировые рекорды.

Владимир получил серебряную награду в классическом двоеборье в весовой категории до 68 кг: толчок двух 32 кг гирь - 103 подъемы, рывок 32 кг гири - 155 подъемов, сумма двоеборья - 180,5 очка.

Стоит отметить, что сборная команда Украины завоевала также первое место в командной эстафете.

В итоговом общекомандном зачете сборная команда украинских гиревиков получила второе место.

Справка. Капитан Андрейчук Владимир Яковлевич - Заслуженный мастер спорта по гиревому спорту. 20 -кратный чемпион мира в личном зачете, многократный чемпион мира в эстафете, рекордсмен мира; многократный чемпион Европы; многократный чемпион и призер международных соревнований, многократный чемпион и призер чемпионатов и Кубков Украины; рекордсмен Украины, член национальной сборной команды Украины. Выступает за Учебно-спортивная база летних видов спорта Министерства обороны Украины (г. Львов).